指标

MFIdivCandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

RickD

MFIdivCandle 指标。根据 MFI 振荡指标绘制烛形的颜色:

  • 浅黄色 — MFI 在超买区域之内；
  • 浅绿色 — MFI 在50水平上方并且在超买和超卖区域之外；
  • 浅粉色 — MFI 在50水平下方并且在超买和超卖区域之外；
  • 深粉色 — MFI 在超卖区域中。

图1. MFIdivCandle 指标

图1. MFIdivCandle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16043

