请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
RickD
MFIdivCandle 指标。根据 MFI 振荡指标绘制烛形的颜色:
- 浅黄色 — MFI 在超买区域之内；
- 浅绿色 — MFI 在50水平上方并且在超买和超卖区域之外；
- 浅粉色 — MFI 在50水平下方并且在超买和超卖区域之外；
- 深粉色 — MFI 在超卖区域中。
图1. MFIdivCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16043
WPRdivCandle
WPRdivCandle 指标。基于 WPR 振荡指标绘制烛形的颜色。Exp_PFE
基于 PFE 振荡指标信号的 Exp_PFE 交易系统。
Exp_PFE_Extr
基于 PFE 振荡指标信号的 Exp_PFE_Extr 突破交易系统。登陆到交易账户
这个开发库可以用于在出现“账户被禁用”的错误之后自动连接到交易服务器的过程。