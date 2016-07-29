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MFIdivCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
RickD
Индикатор MFIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора MFI:
- Зелёный цвет — MFI в зоне перекупленности;
- Салатовый цвет — MFI выше уровня пятьдесят вне зон перекупленности и перепроданности;
- Бледно-розовый цвет — MFI ниже уровня пятьдесят и вне зон перекупленности и перепроданности;
- Красный цвет — MFI в зоне перепроданности.
Рис.1. Индикатор MFIdivCandle
WPRdivCandle
Индикатор WPRdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора WPR.Exp_PFE
Торговая система Exp_PFE, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.
Exp_PFE_Extr
Пробойная торговая система Exp_PFE_Extr, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.Normalized_Volume_Oscillator_HTF
Индикатор Normalized_Volume_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.