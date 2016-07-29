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Индикаторы

MFIdivCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2494
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

RickD

Индикатор MFIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора MFI:

  • Зелёный цвет — MFI в зоне перекупленности;
  • Салатовый цвет — MFI выше уровня пятьдесят вне зон перекупленности и перепроданности;
  • Бледно-розовый цвет — MFI ниже уровня пятьдесят и вне зон перекупленности и перепроданности;
  • Красный цвет — MFI в зоне перепроданности.

Рис.1. Индикатор MFIdivCandle

Рис.1. Индикатор MFIdivCandle

WPRdivCandle WPRdivCandle

Индикатор WPRdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора WPR.

Exp_PFE Exp_PFE

Торговая система Exp_PFE, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.

Exp_PFE_Extr Exp_PFE_Extr

Пробойная торговая система Exp_PFE_Extr, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.

Normalized_Volume_Oscillator_HTF Normalized_Volume_Oscillator_HTF

Индикатор Normalized_Volume_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.