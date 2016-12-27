请观看如何免费下载自动交易
在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAi_Digit 指标：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 i-CAi_Digit.mq5 指标文件。把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. i-CAi_Digit_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16022
DSSBressertSign
基于 DSSBressert 指标算法的信号指标。PFE
使用了与 Kaufmann 的 AMA 类似算法计算所得的振荡指标。
PFE_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 PFE 指标。Exp_i-CAiChannel_System_Digit
基于 i-CAiChannel_System_Digit 指标信号的突破交易系统。