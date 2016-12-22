Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i-CAi_Digit_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der i-CAi_Digit Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die Datei i-CAi_Digit.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Abb.1. Der i-CAi_Digit_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16022
DSSBressertSign
Ein Semaphore-Signalindikator basierend auf dem Algorithmus des DSSBressert Indikators.PFE
Ein Oszillator, der einen ähnlichen Algorithmus wie Kaufmann's AMA für die Berechnung verwendet.
PFE_HTF
Der PFE Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_i-CAiChannel_System_Digit
Ein Ausbruchssystem, basierend auf Signalen des i-CAiChannel_System_Digit Indikators.