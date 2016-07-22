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Индикаторы

i-CAi_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2181
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Alexander Piechotta

Индикатор i-CAi с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор i-CAi_Digit

Рис.1. Индикатор i-CAi_Digit

SMI_Correct_HTF SMI_Correct_HTF

Индикатор SMI_Correct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ZZLevels ZZLevels

Индикатор ZZLevels использует Simple ZigZag для того, чтобы находить границы флэта, а также уровни поддержки и сопротивления.

i-CAiChannel i-CAiChannel

Индикатор конверты с использованием алгоритма индикатора i-CAi.

Simple ZZ Consolidation Zones Simple ZZ Consolidation Zones

Продолжаем экспериментировать с индикатором Simple ZigZag. Небольшая модернизация позволяет индикатору находить и отмечать цветными прямоугольниками зоны ценовой консолидации.