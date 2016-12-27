基于 Blau 的 "动量，方向和背离(Momentum, Direction, and Divergence)" 一书中 SMI 指标的变种。

i-CAi 指标，带有额外的趋势强度指示，使用了基于标准偏差算法计算的彩色点。

使用简单之字转向指标所做的更多实验，一个小的升级使得指标可以找到和使用彩色的长方形来标记价格的稳定区域。

在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAi_StDev 指标。