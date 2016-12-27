请观看如何免费下载自动交易
在输入参数中带有时段选择选项的 yEffekt 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 yEffekt.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. yEffekt_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15990
i-CAi_StDev
i-CAi 指标，带有额外的趋势强度指示，使用了基于标准偏差算法计算的彩色点。SMI_Correct
基于 Blau 的 "动量，方向和背离(Momentum, Direction, and Divergence)" 一书中 SMI 指标的变种。
简单的之字转向巩固区域
使用简单之字转向指标所做的更多实验，一个小的升级使得指标可以找到和使用彩色的长方形来标记价格的稳定区域。i-CAi_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAi_StDev 指标。