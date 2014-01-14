Autor real:

MNS777

El indicador muestra los cambios de tendencia probables.

Sus desarrolladores afirman que el precio más probable se manifieste en la dirección opuesta, tan pronto como se alcanzan los niveles de + 0,5 y -0,5.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base mql4.com el 14.10.2008.



