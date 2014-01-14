Pon "Me gusta" y sigue las noticias
yEffekt - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1316
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
MNS777
El indicador muestra los cambios de tendencia probables.
Sus desarrolladores afirman que el precio más probable se manifieste en la dirección opuesta, tan pronto como se alcanzan los niveles de + 0,5 y -0,5.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base mql4.com el 14.10.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/534
