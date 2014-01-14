CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

yEffekt - indicador para MetaTrader 5

MNS777 | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1316
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
yeffekt.mq5 (6.02 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

MNS777

El indicador muestra los cambios de tendencia probables.

Sus desarrolladores afirman que el precio más probable se manifieste en la dirección opuesta, tan pronto como se alcanzan los niveles de + 0,5 y -0,5.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base mql4.com el 14.10.2008.

Indicador yEffekt

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/534

Instantaneous Trendline Instantaneous Trendline

Instantaneous Trendline muestra señales de compra y venta, al cruzar las MA's.

ZigZag + Fibo ZigZag + Fibo

Indicador Zig-Zag, permitiendo establecer niveles de Fibo en dos últimos extremums.

Range Expansion Index Range Expansion Index

Range Expansion Index (REI) es un oscilador que mide el precio de cambio de velocidad y señales sobre las áreas de sobrecompra/sobreventa, en caso de que un precio muestra debilidad o fuerza.

Swing Index Swing Index

Swing Index es una expresión matemática de la actividad de las operaciones durante los últimos dos barras.