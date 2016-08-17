Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_ADXDMI - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1003
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Sistema comercial Exp_ADXDMI construido con las señales del indicador ADXDMI. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre las líneas principal y de señal del indicador y ha cambiado el color de la nube de señal.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador ADXDMI.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPJPY H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
Indicador ADXDMI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.AroonOscillatorSignAlert
Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador clásico AroonOscillator, con alertas y envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.
Sistema comercial construido con las señales del indicador AroonOscillatorSignAlert.CCI_Histogram_HTF
Indicador CCI_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.