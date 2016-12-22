und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_ADXDMI - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1669
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Exp_ADXDMI Handelssystem, basierend auf Signalen des ADXDMIM Oszillators. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn sich die Hauptlinie und die Signallinie des Indikators kreuzen, und wenn sich die Farbe der Signalwolke ändert.
Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Indikatordatei ADXDMI.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.
Testing results for 2015 on GBPJPY H8:
Abb. 2. Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15947
Der ADXDMI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.AroonOscillatorSignAlert
Ein Pfeil-Signalindikator, basierend auf dem AroonOscillator Oszillator, welcher die überkauften und überverkauften Bereiche verlässt. Der Indikator sendet Alarme, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Mobilgeräte.
Ein Handelssystem, das auf Signalen des AroonOscillatorSignAlert Indikators basiert.CCI_Histogram_HTF
Der CCI_Histogram Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.