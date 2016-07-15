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Exp_ADXDMI - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_ADXDMI, построенная на основе сигналов осциллятора ADXDMI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора и изменился цвет сигнального облака.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ADXDMI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор ADXDMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AroonOscillatorSignAlert
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора AroonOscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AroonOscillatorSignAlert.CCI_Histogram_HTF
Индикатор CCI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.