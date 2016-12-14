私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_ADXDMI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1471
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ADXDMIMオシレータのシグナルに基づいたExp_ADXDMI取引システム。シグナルは、指標のメインラインとシグナルラインが交差して指標の雲の色に変化がある場合、バーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたADXDMI.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H8での2015のGBPJPYのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15947
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つADXDMI指標AroonOscillatorSignAlert
アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついたAroonOscillatorオシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標
AroonOscillatorSignAlert指標のシグナルに基づいた取引システムCCI_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つCCI_Histogram指標