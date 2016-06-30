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Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Volume_Weighted_MA_Cloud.mq5.
Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастического осциллятора с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Volume_Weighted_MA_Cloud
Скользящая средняя Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MA_StDev.Универсальный трейлинг-стоп
Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.