Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастического осциллятора с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Скользящая средняя Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном.