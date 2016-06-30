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Индикаторы

Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2043
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Volume_Weighted_MA_Cloud.mq5.

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

iStochKomposterAlert iStochKomposterAlert

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастического осциллятора с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Volume_Weighted_MA_Cloud Volume_Weighted_MA_Cloud

Скользящая средняя Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном.

Exp_Volume_Weighted_MA_StDev Exp_Volume_Weighted_MA_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MA_StDev.

Универсальный трейлинг-стоп Универсальный трейлинг-стоп

Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.