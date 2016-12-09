CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Volume_Weighted_MA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
969
Ranking:
(20)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Volume_Weighted_MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Volume_Weighted_MA.mq5.


Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_HTF

Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15842

Exp_Volume_Weighted_MA Exp_Volume_Weighted_MA

El experto Exp_Volume_Weighted_MA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador Volume_Weighted_MA.

iRSISignAlert iRSISignAlert

Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Relative Strength Index clásico, con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.

iMFISignAlert iMFISignAlert

Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Money Flow Index clásico, con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.

Volume_Weighted_MA_StDev Volume_Weighted_MA_StDev

Indicador Volume_Weighted_MA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, basado en un algoritmo de desviación estándar.