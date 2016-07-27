代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Volume_Weighted_MA_StDev - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1822
等级:
(21)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

StatBars TO

指标 Volume_Weighted_MA 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 Volume_Weighted_MA 的标准方差在 dK1 和 dK2 参数值之间, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK1=1.5;  // 平方律滤波系数 1
input double dK2=2.5;  // 平方律滤波系数 2

如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们得到 3 级趋势强度指示。

  1. 弱 — 无点;
  2. 中 — 小彩色点;
  3. 强 — 大彩色点。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. 指标 Volume_Weighted_MA_StDev

图例.1. 指标 Volume_Weighted_MA_StDev

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15844

iMFISignAlert iMFISignAlert

信号量箭头指标, 基于经典资金流指数振荡器远离超买和超卖区域, 并带有警报、邮件和推送通知到移动设备功能。

Volume_Weighted_MA_HTF Volume_Weighted_MA_HTF

指标 Volume_Weighted_MA 在输入参数中有时间帧选项。

Volume_Weighted_MA_Cloud Volume_Weighted_MA_Cloud

Volume_Weighted_MA 移动均线以图表的彩色背景填充。

通用尾随停止 通用尾随停止

此智能交易程序即可工作于单一持仓的正常模式, 也可工作于多持仓的对冲模式。