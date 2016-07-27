请观看如何免费下载自动交易
Volume_Weighted_MA_StDev - MetaTrader 5脚本
StatBars TO
指标 Volume_Weighted_MA 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。
如果 Volume_Weighted_MA 的标准方差在 dK1 和 dK2 参数值之间, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。
input double dK1=1.5; // 平方律滤波系数 1 input double dK2=2.5; // 平方律滤波系数 2
如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们得到 3 级趋势强度指示。
- 弱 — 无点;
- 中 — 小彩色点;
- 强 — 大彩色点。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. 指标 Volume_Weighted_MA_StDev
iMFISignAlert
信号量箭头指标, 基于经典资金流指数振荡器远离超买和超卖区域, 并带有警报、邮件和推送通知到移动设备功能。Volume_Weighted_MA_HTF
指标 Volume_Weighted_MA 在输入参数中有时间帧选项。
Volume_Weighted_MA_Cloud
Volume_Weighted_MA 移动均线以图表的彩色背景填充。通用尾随停止
此智能交易程序即可工作于单一持仓的正常模式, 也可工作于多持仓的对冲模式。