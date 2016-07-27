请观看如何免费下载自动交易
指标 FDI 在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 FDI.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. 指标 FDI_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15818
Exp_FRASMAv2
此 Exp_Exp_FRASMAv2 自动交易程序基于 FRASMAv2 移动平均线的方向改变。FRASMAv2_HTF
指标 FRASMAv2 在输入参数中有时间帧选项。
Volume_Weighted_MA
此移动平均指标的想法是给定的柱线具有较大交易量, 则在平均时权重更大。iWPRSignAlert
信号量箭头指标, 基于经典威廉姆斯百分比范围振荡器远离超买和超卖区域, 并带有警报、邮件和推送通知到移动设备功能。