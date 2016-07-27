代码库部分
FDI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
FDI.mq5 (16.83 KB) 预览
FDI_HTF.mq5 (8.97 KB) 预览
指标 FDI 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 FDI.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. 指标 FDI_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15818

Exp_FRASMAv2 Exp_FRASMAv2

此 Exp_Exp_FRASMAv2 自动交易程序基于 FRASMAv2 移动平均线的方向改变。

FRASMAv2_HTF FRASMAv2_HTF

指标 FRASMAv2 在输入参数中有时间帧选项。

Volume_Weighted_MA Volume_Weighted_MA

此移动平均指标的想法是给定的柱线具有较大交易量, 则在平均时权重更大。

iWPRSignAlert iWPRSignAlert

信号量箭头指标, 基于经典威廉姆斯百分比范围振荡器远离超买和超卖区域, 并带有警报、邮件和推送通知到移动设备功能。