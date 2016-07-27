此 Exp_Exp_FRASMAv2 自动交易程序基于 FRASMAv2 移动平均线的方向改变。

此移动平均指标的想法是给定的柱线具有较大交易量, 则在平均时权重更大。

信号量箭头指标, 基于经典威廉姆斯百分比范围振荡器远离超买和超卖区域, 并带有警报、邮件和推送通知到移动设备功能。