Indikatoren

ColorX2MA_Cloud_Digit - Indikator für den MetaTrader 5

ColorX2MA_Cloud_Digit.mq5 (13.19 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
Der universelle glättende Mittelwert mit der farbigen Hintergrund-Ausfüllung des Chartsraums, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:

input uint Digit=3; //Die Anzahl der Ränge der Abrundung

Als die Trennlinie der Farbe wurde selbst der gleitende Mittelwert dargestellt.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ColorX2MA_Cloud_Digit

