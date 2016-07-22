CodeBaseSeções
ColorX2MA_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Média móvel universal com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variável dígito:

input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento

Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorX2MA_Cloud_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15701

