Média móvel universal com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variável dígito:



input uint Digit=3;

Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.





Fig.1. Indicador ColorX2MA_Cloud_Digit