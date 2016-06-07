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ColorX2MA_Cloud_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Универсальная скользящая средняя с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
В качестве линии разделения цвета представлен сама скользящая средняя.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorX2MA_Cloud_Digit
Универсальная скользящая средняя с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.ColorX2MA_Cloud
Универсальная скользящая средняя с заливкой пространства графика цветным фоном. В качестве линии разделения цвета представлен сама скользящая средняя.
Универсальная скользящая средняя с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.ColorX2MA_Digit_HTF
Индикатор ColorX2MA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.