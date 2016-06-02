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ExTrendV2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ExTrendV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ExTrendV2.mq5.
Рис.1. Индикатор ExTrendV2_HTF
ytg_Trend_HTF
Индикатор ytg_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.NRMA_Digit
Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество реализаций индикатора NRTR, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.