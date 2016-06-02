Индикатор ytg_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество реализаций индикатора NRTR, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.