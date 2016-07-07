请观看如何免费下载自动交易
XEnvelopes_Digit_Grid 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数, 这些截取的数值就是价格网格。截取位数设置在输入参数 Digit:
input uint Digit=3; //截取位数
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. XEnvelopes_Digit_Grid
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15637
