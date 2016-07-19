CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MaChannel_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
828
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador MaChannel com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador MaChannel.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador MaChannel_HTF

Fig.1. Indicador MaChannel_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15621

Exp_MaChannel Exp_MaChannel

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador MaChannel.

Exp_Q2MA Exp_Q2MA

O conselheiro Exp_Q2MA baseia-se nas alterações de cor do indicador Q2MA.

M2_MACandle M2_MACandle

Indicador M2_MA sob a forma de uma vela.

M2_MA_HTF M2_MA_HTF

Indicador M2_MA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.