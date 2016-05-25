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MaChannel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MaChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MaChannel.mq5.
Рис.1. Индикатор MaChannel_HTF
Exp_MaChannel
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MaChannel.Exp_Q2MA
Эксперт Exp_Q2MA построен на основе изменения цвета индикатора Q2MA.
M2_MACandle
Индикатор M2_MA в свечном виде.M2_MA_HTF
Индикатор M2_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.