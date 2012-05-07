Смотри, как бесплатно скачать роботов
J2_MA - индикатор для MetaTrader 4
Фильтрация ценовых колебаний проводится с помощью двух MA (LWMA) и одной MA (EMA). После на базе полученных данных строится скользящая средняя.
Параметры:
- extern int period=6; - период получаемой скользящей средней;
- extern int method=3; - метод сглаживания получаемой скользящей средней.
