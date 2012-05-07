CodeBaseРазделы
J2_MA - индикатор для MetaTrader 4

Vitaly Dodonov
5963
(4)
Фильтрация ценовых колебаний проводится с помощью двух MA (LWMA) и одной MA (EMA). После на базе полученных данных строится скользящая средняя.

Параметры:

  • extern int period=6; - период получаемой скользящей средней;
  • extern int method=3; - метод сглаживания получаемой скользящей средней.



sPPZ_levels sPPZ_levels

Скрипт расчета уровней PPZ по фракталам

cm-Level cm-Level

Индикатор показывает уровни скопления цен за указанный период времени.

fPPZ_levels fPPZ_levels

Библиотека функций для расчета уровней PPZ по фракталам

Chart_Patterns Chart_Patterns

Поиск ценовых моделей.