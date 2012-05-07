Фильтрация ценовых колебаний проводится с помощью двух MA (LWMA) и одной MA (EMA). После на базе полученных данных строится скользящая средняя.

Параметры:

extern int period=6; - период получаемой скользящей средней;

extern int method=3; - метод сглаживания получаемой скользящей средней.



