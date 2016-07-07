代码库部分
AsymmetricStochNR_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

Svinozavr

非对称随机振荡器以彩色云图形式实现。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. AsymmetricStochNR_Cloud

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15582

