Der Indikator CCI_Woodies mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Der Experte Exp_Directed_Movement wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators CCI_Woodies gebaut.

Der Indikator AsymmetricStochNR_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines asymmetrischen stochasticen Ozillators in Form einer farbigen Wolke.