Indikatoren

AsymmetricStochNR_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
682
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

Svinozavr

Der asymmetrische stochastice Ozillator in Form einer farbigen Wolke.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator AsymmetricStochNR_Cloud

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15582

Exp_CCI_Woodies Exp_CCI_Woodies

Der Experte Exp_Directed_Movement wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators CCI_Woodies gebaut.

CCI_Woodies_HTF CCI_Woodies_HTF

Der Indikator CCI_Woodies mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

AsymmetricStochNR_Cloud_HTF AsymmetricStochNR_Cloud_HTF

Der Indikator AsymmetricStochNR_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

AsymmetricStochNR_Sign AsymmetricStochNR_Sign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines asymmetrischen stochasticen Ozillators in Form einer farbigen Wolke.