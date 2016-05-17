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ZZ_Color - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
MetaQuotes Software Corp.
Простой и экономичный к ресурсам компьютера ЗигЗаг.
Рис.1. Индикатор ZZ_Color
trend_arrows_HTF_Signal
Индикатор trend_arrow_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора trend_arrows на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.trend_arrows_sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора trend_arrows.
Exp_VWAP_Close
Эксперт Exp_VWAP_Close построен на основе изменения направления движения скользящей средней VWAP_Close.InstTrend
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.