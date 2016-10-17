Der Indikator NRTR_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator trend_arrows am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

Der zweimal glättende Indikator RSI in Form von einer farbigen Wolke.

Der Trend-Indikator, der in Form von einer farbigen Wolke gemacht wurde.

Der Experte Exp_VWAP_Close wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes VWAP_Close gebaut.