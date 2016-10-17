CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZZ_Color - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
915
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZZ_Color.mq5 (7.53 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der echte Autor:

MetaQuotes Software Corp.

Der einfache und rationelle für die PC-Ressourcen Zick-Zack.

in Abb.1. Der Indikator ZZ_Color

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15565

