代码库部分
指标

DarvasBoxesCloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
990
等级:
(16)
已发布:
已更新:
DarvasBoxesCloud 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 DarvasBoxesCloud.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. DarvasBoxesCloud_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15533

