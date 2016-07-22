ローソク足のシーケンスとして実装されたXTRIX指標。ローソク足は、XTRIX指標アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。

チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDarvasBoxes指標。

流動点および数量で加重された平均終値を定義するVWAP_Close指標。

Trend Arrowsは、支持/抵抗線を価格チャート上の色の付いた点として描画します。