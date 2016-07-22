無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DarvasBoxesCloud_Digit_Grid - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
MetaQuotes
チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つDarvasBoxes指標。丸める桁数はDigit入力
で設定されます。
input uint Digit=3; //丸められた結果の桁数
図1 DarvasBoxesCloud_Digit_Grid
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15525
DarvasBoxesCloud
チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDarvasBoxes指標。XTRIXCandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたXTRIX指標。ローソク足は、XTRIX指標アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。
VWAP_Close
流動点および数量で加重された平均終値を定義するVWAP_Close指標。trend_arrows
Trend Arrowsは、支持/抵抗線を価格チャート上の色の付いた点として描画します。