DarvasBoxesCloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
1057
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Verdadeiro autor:
MetaQuotes
Indicador DarvasBoxes com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos, e uma grade de preços com estes valores arredondados O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variáveldígito:
input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento
Fig.1. Indicador DarvasBoxesCloud_Digit_Grid
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15525
O indicador DarvasBoxes com preenchimento de fundo para a cor do interior do canal.XTRIXCandle
Indicador XTRIX sob a forma de uma vela. As velas aparecem como resultado do timeseries de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador XTRI
Indicador DarvasBoxesCloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.VWAP_Close
Indicador VWAP_Close para determinar tanto pontos de liquidez, como o preço médio Close ponderado pelo volume.