ColorXTRIX_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 727
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador ColorXTRIX_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorXTRIX_Histogram.mq5.
Fig. 1. ColorXTRIX_Histogram_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15511
