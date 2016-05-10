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ColorXTRIX_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorXTRIX_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorXTRIX_Histogram.mq5.
Рис.1. ColorXTRIX_Histogram_HTF
XTRIX_HTF
Индикатор XTRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Volume Profile + Range v6.0
Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы.
XTRIXCandle
Индикатор XTRIX в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора XTRIX соответствующих ценовых таймсерий.Exp_XDPOCandle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XDPOCandle.