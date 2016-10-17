und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorXTRIX_Histogram_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 640
Der Indikator ColorXTRIX_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ColorXTRIX_Histogram.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. ColorXTRIX_Histogram_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15511
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators ColorXTRIX_Histogram gebaut wurde.XTRIX_HTF
Der Indikator XTRIX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators XDPOCandle gebaut wurde.XTRIXCandle
Der Indikator XTRIX in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators XTRIX.