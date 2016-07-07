代码库部分
ColorXTRIX_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
940
等级:
(17)
已发布:
已更新:
ColorXTRIX_Histogram 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 ColorXTRIX_Histogram.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. ColorXTRIX_Histogram_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15511

Exp_ColorXTRIX_Histogram Exp_ColorXTRIX_Histogram

基于 ColorXTRIX_Histogram 指标信号的交易系统。

XTRIX_HTF XTRIX_HTF

指标 XTRIX 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_XDPOCandle Exp_XDPOCandle

基于 XDPOCandle 指标信号的交易系统。

XTRIXCandle XTRIXCandle

指标 XTRIX 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条, 是相应价格序列经 XTRIX 指标算法处理之后的结果。