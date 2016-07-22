入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXTRIX指標。

ColorXTRIX_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システム。

XDPOCandle指標のシグナルに基づいた取引システム。

ローソク足のシーケンスとして実装されたXTRIX指標。ローソク足は、XTRIX指標アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。