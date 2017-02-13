CodeBaseSeções
Bibliotecas

MQL 5 Wizard - Filtro de tempo intradiário simples - biblioteca para MetaTrader 5

Genes Luna
Visualizações:
1513
Avaliação:
(39)
Publicado:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalSimplerITF.mqh (4.21 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um filtro simples projetado com base no filtro intradia da Biblioteca Padrão. Em vez de números binários, você pode usar cadeias de caracteres (10:00 - 16:00) para definir o horário de início e fim da negociação intradia.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/15457

