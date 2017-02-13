Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MQL 5 Wizard - Filtro de tempo intradiário simples - biblioteca para MetaTrader 5
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um filtro simples projetado com base no filtro intradia da Biblioteca Padrão. Em vez de números binários, você pode usar cadeias de caracteres (10:00 - 16:00) para definir o horário de início e fim da negociação intradia.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/15457
