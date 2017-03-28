Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MQL 5 Wizard - Simpler Intraday Zeit-Filter - Bibliothek für den MetaTrader 5
Ein simpler Filter auf Basis des Intraday-Zeitfilters der Standardbibliothek. Anstelle von Zahlen können Sie einfach mit Zeichenketten (10:00 - 16:00) Ihre Beginn- und Endzeit des Tages eingeben.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/15457
