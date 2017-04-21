代码库部分
MQL 5 向导 - 更简单的日内时间过滤器 - MetaTrader 5程序库

\MQL5\Include\Expert\Signal\
更简单的过滤器是基于标准库所提供的日内时间过滤器的，不必使用二进制的数字，您可以使用字符串 (10:00 - 16:00) 来设置您的日内起始和结束时间。

原代码： https://www.mql5.com/en/code/15457

