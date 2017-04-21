请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MQL 5 向导 - 更简单的日内时间过滤器 - MetaTrader 5程序库
- 显示:
- 1734
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
更简单的过滤器是基于标准库所提供的日内时间过滤器的，不必使用二进制的数字，您可以使用字符串 (10:00 - 16:00) 来设置您的日内起始和结束时间。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/15457
MQL5 向导 - GANN HiLo Signal
基于 Gann Hilo 指标的信号。以布林带作为支撑和阻力线
使用布林带（Bollinger Bands）来设置止损买入和止损卖出挂单的实例。
趋势累积器(Trends Accumulator)
价格变化的累积工具，定义了趋势的开始和终止。Separators
在您选择的时间段中，在您的窗口中加入时段分隔。