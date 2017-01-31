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MQL 5 Wizard - Простой внутридневной Фильтр Времени - библиотека для MetaTrader 5

Genes Luna
Genes Luna

Genes Luna

I've been a software developer for the last 25 years, but during the last 5 I also became a trader. Then, I came to meet MetaTrader. Love at first sight... Here, in this plataform, I was able to mix passion and love, and, as a result, I'm 100% confident to say, I reached my professional 'nirvana'
3 кода
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Просмотров:
1962
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalSimplerITF.mqh (4.21 KB) просмотр
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Простой Фильтр разработан на основании Внутридневного Фильтра из Стандартной библиотеки. Вместо двоичных цифр, вы можете использовать строки (10:00 - 16:00) для установки вашего внутридневного времени начала и окончания торговли.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/15457

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