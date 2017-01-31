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MQL 5 Wizard - Простой внутридневной Фильтр Времени - библиотека для MetaTrader 5
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Простой Фильтр разработан на основании Внутридневного Фильтра из Стандартной библиотеки. Вместо двоичных цифр, вы можете использовать строки (10:00 - 16:00) для установки вашего внутридневного времени начала и окончания торговли.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/15457
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