Indicadores

MC_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
783
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
MC.mq5 (8.1 KB) ver
MC_HTF.mq5 (12.01 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador MC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador MC.mq5.


Fig. 1. Indicador MC_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15333

