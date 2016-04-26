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XDPO_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XDPO_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XDPO_Histogram.mq5.
Рис.1. Индикатор XDPO_Histogram_HTF
Elliott_Wave_Oscillator_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Elliott_Wave_Oscillator.Exp_Elliott_Wave_Oscillator
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Elliott_Wave_Oscillator.
Exp_XDPO_Histogram
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XDPO_Histogram.XDPO_Sign
Семафорный сигнальный индикатор, фиксирующий в виде сигналов изменения направления сглаженного индикатора Detrended_Price_Oscillator.