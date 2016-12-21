CodeBaseSecciones
Indicadores

NRTR_extr_Sign - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Ramdass

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo NRTR y cálculo según HIGH y LOW.


Fig. 1. Indicador NRTR_extr_Sign

NRTR_Sign NRTR_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo NRTR y cálculo según CLOSE.

NRTR_extr_HTF NRTR_extr_HTF

Indicador NRTR_extr con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

NRTR_HTF_Signal NRTR_HTF_Signal

El indicador NRTR_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador NRTR_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

NRTR_extr_HTF_Signal NRTR_extr_HTF_Signal

El indicador NRTR_extr_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador NRTR_extr_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.