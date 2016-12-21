Pon "Me gusta" y sigue las noticias
NRTR_extr_Sign - indicador para MetaTrader 5
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo NRTR y cálculo según HIGH y LOW.
Fig. 1. Indicador NRTR_extr_Sign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15254
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo NRTR y cálculo según CLOSE.NRTR_extr_HTF
Indicador NRTR_extr con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El indicador NRTR_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador NRTR_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.NRTR_extr_HTF_Signal
El indicador NRTR_extr_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador NRTR_extr_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.