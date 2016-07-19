CodeBaseSeções
NRTR_extr_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Verdadeiro autor:

Ramdass

Indicador de sinal semáforo com base no NRTR do algoritmo com cálculo segundo HIGH e LOW.

Fig.1. Indicador NRTR_extr_Sign

