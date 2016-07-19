Participe de nossa página de fãs
NRTR_extr_Sign - indicador para MetaTrader 5
Verdadeiro autor:
Ramdass
Indicador de sinal semáforo com base no NRTR do algoritmo com cálculo segundo HIGH e LOW.
Fig.1. Indicador NRTR_extr_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15254
Indicador de sinal semáforo com base no NRTR do algoritmo com cálculo segundo CLOSE.NRTR_extr_HTF
Indicador NRTR_extr com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
O indicador NRTR_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador NRTR_Sign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.NRTR_extr_HTF_Signal
O indicador NRTR_extr_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador NRTR_extr_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.