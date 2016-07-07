代码库部分
指标

NRTR_extr_Sign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1147
等级:
(13)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者:

Ramdass

使用 NRTR 算法, 通过最高价和最低价执行计算的信号机指标。

图例.1. NRTR_extr_Sign

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15254

NRTR_Sign NRTR_Sign

使用 NRTR 算法, 通过收盘价执行计算的信号机指标。

NRTR_extr_HTF NRTR_extr_HTF

指标 NRTR_extr 在输入参数中有时间帧选项。

NRTR_HTF_Signal NRTR_HTF_Signal

指标 NRTR_HTF_Signal 显示选择柱线上的 NRTR_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

NRTR_extr_HTF_Signal NRTR_extr_HTF_Signal

指标 NRTR_extr_HTF_Signal 显示选择柱线上的 NRTR_extr_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。