指标 NRTR_HTF_Signal 显示选择柱线上的 NRTR_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

指标 NRTR_extr_HTF_Signal 显示选择柱线上的 NRTR_extr_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。