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NRTR_extr_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ramdass
Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчетом по HIGH и LOW.
Рис.1. Индикатор NRTR_extr_Sign
NRTR_extr
Трендовый индикатор NRTR, построенный по HIGH и LOW.Exp_WPRSIsignal
Торговая система, построенная на сигналах индикатора WPRSIsignal.
Elliott_Wave_Oscillator
Осциллятор "Волны Эллиотта".PChannel_HTF
Индикатор PChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.