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Индикаторы

NRTR_extr_Sign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2252
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Ramdass

Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчетом по HIGH и LOW.

Рис.1. Индикатор NRTR_extr_Sign

Рис.1. Индикатор NRTR_extr_Sign

NRTR_extr NRTR_extr

Трендовый индикатор NRTR, построенный по HIGH и LOW.

Exp_WPRSIsignal Exp_WPRSIsignal

Торговая система, построенная на сигналах индикатора WPRSIsignal.

Elliott_Wave_Oscillator Elliott_Wave_Oscillator

Осциллятор "Волны Эллиотта".

PChannel_HTF PChannel_HTF

Индикатор PChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.