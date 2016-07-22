無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NRTR_extr_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 779
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Ramdass
NRTRアルゴリズムを使用して高値と安値で演算を行うセマフォシグナル指標
図1 NRTR_extr_Sign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15254
NRTR_Sign
NRTRアルゴリズムを使用して終値で演算を行うセマフォシグナル指標NRTR_extr_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むNRTR_extr指標
NRTR_HTF_Signal
NRTR_HTF_Signalは、トレンドの方向またはNRTR_Sign指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。NRTR_extr_HTF_Signal
NRTR_extr_HTF_Signaは、トレンドの方向またはNRTR_extr_Sign指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。