NRTR_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
740
Ranking:
(15)
Publicado:
Autor real:

Ramdass


Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo  NRTR y cálculo según CLOSE .


Fig. 1. Indicador NRTR_Sign

Fig. 1. Indicador NRTR_Sign

NRTR_extr_HTF NRTR_extr_HTF

Indicador NRTR_extr con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

NRTR_HTF NRTR_HTF

Indicador NRTR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

NRTR_extr_Sign NRTR_extr_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo NRTR y cálculo según HIGH y LOW.

NRTR_HTF_Signal NRTR_HTF_Signal

El indicador NRTR_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador NRTR_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.