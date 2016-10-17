und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NRTR_extr_Sign - Indikator für den MetaTrader 5
834
- 834
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der echte Autor:
Ramdass
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines NRTR-Algorithmus mit der Rechnung über HIGH und LOW.
in Abb.1. Der Indikator NRTR_extr_Sign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15254
