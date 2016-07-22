コードベースセクション
NRTR_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Ramdass

NRTRアルゴリズムを使用して終値で演算を行うセマフォシグナル指標。

図1　NRTR_Sign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15252

