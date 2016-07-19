Participe de nossa página de fãs
NRTR_Sign - indicador para MetaTrader 5
Verdadeiro autor:
Ramdass
Indicador de sinal semáforo com base no NRTR do algoritmo com cálculo segundo CLOSE.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15252
Indicador NRTR_extr com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.NRTR_HTF
Indicador NRTR com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador de sinal semáforo com base no NRTR do algoritmo com cálculo segundo HIGH e LOW.NRTR_HTF_Signal
O indicador NRTR_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador NRTR_Sign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.