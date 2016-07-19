CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

NRTR_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1109
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Verdadeiro autor:

Ramdass

Indicador de sinal semáforo com base no NRTR do algoritmo com cálculo segundo CLOSE.

Fig.1. Indicador NRTR_Sign

Fig.1. Indicador NRTR_Sign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15252

NRTR_extr_HTF NRTR_extr_HTF

Indicador NRTR_extr com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

NRTR_HTF NRTR_HTF

Indicador NRTR com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

NRTR_extr_Sign NRTR_extr_Sign

Indicador de sinal semáforo com base no NRTR do algoritmo com cálculo segundo HIGH e LOW.

NRTR_HTF_Signal NRTR_HTF_Signal

O indicador NRTR_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador NRTR_Sign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.